NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIORE TRA I VIOLA IN MILAN-FIORENTINA 1-0? Non basta un ottimo secondo tempo alla Fiorentina di mister Vincenzo Italiano per evitare la sconfitta a Milano. I rossoneri passano per 1-0 sui viola grazie alla rete nel recupero del primo tempo di Theo Hernandez, che dagli undici metri ha battuto Terracciano. Come al... Non basta un ottimo secondo tempo alla Fiorentina di mister Vincenzo Italiano per evitare la sconfitta a Milano. I rossoneri passano per 1-0 sui viola grazie alla rete nel recupero del primo tempo di Theo Hernandez, che dagli undici metri ha battuto Terracciano. Come al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 novembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi