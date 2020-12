BABACAR, Viola seconda pelle: forza ragazzi

Khouma El Babacar, ex attaccante della Fiorentina attualmente in forza all'Anyalaspor, è cresciuto calcisticamente e non solo proprio nel capoluogo toscano e la squadra viola è rimasta nel suo cuore. A testimonianza di ciò, bellissimo il messaggio che il senegalese ha condiviso sul proprio account Instagram, che proponiamo di seguito: "Il momento non è facile ma conosco Firenze e i fiorentini. L’immenso amore che hanno per i colori e la MAGLIA VIOLA, che resterà sempre anche la mia seconda pelle. Riusciranno a trasmettere quella grinta e quella carica necessarie a farvi ripartire più forti che mai. Del resto i veri vincitori non sono quelli che non hanno mai perso, ma quelli che non si sono mai arresi! Forza ragazzi, forza Firenze, forza Fiorentina... Nel mio cuore sempre".