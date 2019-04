BABACAR, I complimenti del suo nuovo allenatore

Ieri per Babacar è arrivata la soddisfazione dell'esordio con la maglia del Racing Santander, la squadra spagnola che se lo è assicurato in prestito nelle ultimissime ore del mercato di gennaio. Per il giovane senegalese poco più di cinque minuti in campo, che sono stati però sufficienti per suscitare il commento positivo del suo nuovo allenatore Juanjo González: "Sono soddisfatto di come ha giocato questi minuti. Si vede che sa giocare spalle alla porta, dimostrando grande forza fisica. E' molto promettente per il futuro".