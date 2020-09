AZZURRI, Mancini pensa a Chiesa e Biraghi out dal 1'

Tante novità in vista, si legge su TMW, per l’Italia, che domani affronterà l’Olanda nella seconda giornata di Nations League, in una partita diventata cruciale dopo il deludente 1-1 contro la Bosnia. Rispetto alla gara di Firenze contro Dzeko & Co, il ct Mancini sembra pronto a rinnovare buona parte della formazione, tra cui anche i due viola Cristiano Biraghi e Federico Chiesa, destinati a perdere il posto dal 1'. In difesa si dovrebbe vedere Chiellini al fianco di Bonucci: Di Lorenzo, D’Ambrosio e Spinazzola, tutti capaci di giocare su entrambe le fasce, si giocano i due posti da terzini. Tornerà Jorginho in regia, con Barella confermato più Zaniolo: il romanista potrebbe anche giocare in attacco, con Locatelli in mediana, al fianco di Belotti e Insigne. Altrimenti, potrebbe esserci spazio per Kean. Alle 17,30 di oggi, Mancini parlerà in conferenza stampa con Bonucci. E magari svelerà qualche anticipazione sul suo undici di partenza.