Autogol con il Manchester, Gosens ci scherza: "Bello segnare all'Old Trafford e grazie Gud..."
L'esterno della Fiorentina Robin Gosens è stato lo sfortunato protagonista dell'autogol che ha permesso al Machester United di pareggiare il gol iniziare di Sohm. Il tedesco ci scherza su sui social: "Bello segnare all'Old Trafford" scrive su Instagram passando poi a ironizzare sul gol letteralmente parato da Gudmundsson con cui Gosens poteva portare in vantaggio i viola: "Bella sensazione fare un gol nel Old Trafford. Ringrazio @albertgudmundsson per avermi rubato un altro.
Scherzi a parte: grande prestazione contro una squadra forte. Torniamo a casa sapendo che siamo sulla strada giusta e con la fame di migliorare sempre di più".
Dall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca alla società andare incontro a Pioli e alla sua richiesta di alzare il livello. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzodi Tommaso Loreto
