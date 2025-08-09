Social

Autogol con il Manchester, Gosens ci scherza: "Bello segnare all'Old Trafford e grazie Gud..."FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens è stato lo sfortunato protagonista dell'autogol che ha permesso al Machester United di pareggiare il gol iniziare di Sohm. Il tedesco ci scherza su sui social: "Bello segnare all'Old Trafford" scrive su Instagram passando poi a ironizzare sul gol letteralmente parato da Gudmundsson con cui Gosens poteva portare in vantaggio i viola: "Bella sensazione fare un gol nel Old Trafford. Ringrazio @albertgudmundsson per avermi rubato un altro.

Scherzi a parte: grande prestazione contro una squadra forte. Torniamo a casa sapendo che siamo sulla strada giusta e con la fame di migliorare sempre di più".