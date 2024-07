ATALANTA, Svelate le divise per la stagione 24-25

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso i propri canali ufficiali l'Atalanta ha svelato le divise ufficiali che i ragazzi di Gasperini indosseranno la prossima stagione. Questo il comunicato ufficiale del club orobico: "Atalanta BC e Joma sono orgogliose di presentare le nuove maglie Home e Away per la stagione 2024/25. Impreziosita da dettagli unici, l’eleganza della tradizione viene sublimata dall'innovazione e dall'uso delle tecnologie più all’avanguardia per garantire il più alto grado di competitività e qualità, senza rinunciare all'impegno nei confronti della sostenibilità.Frutto della consolidata collaborazione tra i i due brand, il processo produttivo si è sviluppato su un duplice profilo che ha portato a un restyling totale a livello di design, lasciando però invariati i profili e i colori storici della squadra. Di conseguenza, gli stilemi proposti dalle due divise rappresentano l'essenza della partnership, valorizzando i punti di forza e gli elementi distintivi di Atalanta e Joma attraverso la compresenza di elementi innovativi con uno stile elegante. In linea con la tradizione, la maglia Home mantiene l'iconico design a strisce blu e nere, colore sociale e cifra stilistica della formazione orobica dal 1920. La divisa presenta inoltre polsini e un elegante colletto tondo a coste per una vestibilità più confortevole. Per quanto riguarda la maglia away, è ancora una volta a base bianca con una fascia nera e azzurra disposta orizzontalmente. Lo scollo rotondo conferisce un tocco moderno ed elegante a questa seconda divisa. L'anno della fondazione della società, “1907”, è incastonato tono su tono in Jacquard su tutta la maglia. L’interno del colletto riporta l’ormai tradizionale scritta 'LA MAGLIA SUDATA SEMPRE'".

Di seguito il post Instagram ufficiale della società bergamasca: