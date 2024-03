ATALANTA-FIORENTINA, Ecco perché è quasi impossibile recuperarla

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando si recupererà Atalanta-Fiorentina? Una domanda che in tanti si stanno facendo sin da domenica scorsa, giorno in cui era previsto un match rinviato a causa del malore occorso a Joe Barone. A tal proposito, sulla difficoltà di inserire in un calendario già fitto, soprattutto per due squadre ancora in corsa in Coppa Italia e in Europa, è intervenuto Andrea Butti, uno dei responsabili della gestione del calendario della Lega Serie A.

Ecco le sue parole a TeleLombardia, con una precisazione sugli eventi che impediscono a determinate partite di essere giocate in determinate date: "Ci sono tanti eventi che impediscono la disputa in contemporanea dell'evento partita: il GP di Formula 1 a Monza, il G7, le maratone, il Festival di Sanremo che toglie telespettatori... Sono solo alcuni esempi. Milan-Lecce si disputerà sabato 6 aprile perché domenica ci sarà la Milano Marathon. La polemica di Gasperini nasce da Inter-Atalanta, che non potevamo inserire nella settimana di Sanremo. Ma noi siamo riusciti, grazie al grande rapporto con la federazione portoghese, a spostare Sporting-Atalanta di mercoledì quando la Uefa l'aveva collocata al martedì, ma nessuno riconoscerà i meriti degli uffici della Lega. Leggo (in merito al recupero di Atalanta-Fiorentina, ndr) del possibile spostamento della finale di Coppa Italia. Questa, per esempio, non può essere spostata: il dal 27 maggio lo Stadio Olimpico deve essere a completa disposizione per gli Europei di Atletica".