Fiorentina, i rinnovi di Dodo e Mandragora: due situazioni da risolvere

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sulle situazioni di Dodo e Mandragora. L'esterno brasiliano e la mezzala campana sono state due pedine fondamentali per Palladino la scorsa stagione e nei piani della società lo dovrebbero essere anche per Stefano Pioli il prossimo anno. Il caso più spinoso è quello dell'ex Shaktar. I viola hanno recapitato a Dodo la loro proposta di rinnovo ma il brasiliano non sembra convinto di accettare, anzi tutt'altro, continua a confidarsi come deluso dalla proposta.

La Fiorentina è ancora fiduciosa di giungere ad un accordo e ritiene che le problematiche siano legate alle alte commissioni richieste dagli agenti. Senza prolungamento il contratto andrà in scadenza nel 2027. Per Mandragora invece la scadenza è più vicina, giugno 2026, tra solo un anno. Ancora non sono stati fissati incontri ma è possibile che, dopo un'attenta valutazione di Pioli le parti si siederanno ad un tavolo per discutere il prolungamento.