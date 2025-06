Esterni, Sottil e Ikoné tornano per ripartire: piacciono Strefezza e Yeremay Hernardez

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulle fasce della Fiorentina. Sia che Pioli decida di giocare con il 4-2-3-1, il modulo da lui più usato, sia che opti per dare continuità al 3-5-2 i viola sono coperti come esterni di partenza difensivi (Dodo e Fortini a destra e Gosens più Parisi a sinistra) mentre sono sprovvisti di ali. In realtà rientrerebbero dai prestiti, rispettivamente al Milan e al Como, Sottil e Ikonè ma entrambi sembrano già pronti a ripartire. Per il figlio d'arte ci potrebbe essere la destinazione Bologna per ritrovare Italiano nello scambio che porterebbe Fabbian a Firenze, mentre per il francese i dirigenti gigliati sono alla ricerca di una sistemazione. Intanto i viola delle ali le cercano sul mercato.

Proprio dal Como, società che non riscatterà Ikonè, i viola vorrebbero prelevare Gabriel Strefezza. Oltre all'italo-brasiliano ai gigliati piace anche Yeremay Hernardez del Deportivo La Coruna. Sul classe 2002 spagnolo però hanno messo gli occhi anche i lariani. Ecco che, dopo che i viola hanno ceduto sia Sottil che Ikoné, si potrebbe aprire un incrocio di mercato con la squadra di Fabregas che andrebbe ad accontentare entrambe le società.