Under o over, di che categoria farà parte il prossimo vice Kean?

Under o over? A che categoria, citando il celebre talent show di Sky "X Factor", apparterrà il prossimo attaccante della Fiorentina? Sì perché la Fiorentina, ammesso che il centravanti classe 2000 rimanga a Firenze, sta cercando sul mercato ciò che gli è forse più di ogni altra cosa mancato la scorsa stagione, un vice Kean. I nomi fin qui usciti vanno in due direzioni, da una parte l'usato sicuro (Dzeko e Immobile), dall'altra qualcosa di più simile ad una scommessa (da Shpendi a Piccoli fino a Ioannidis).

Categoria over

Alla categoria over non possono che appartenere le prime due scelte, uscite quasi in simultanea, nella lista di Pradè e Goretti. Si tratta di due usati che vedendo la carriera dovrebbero essere più che sicuri, Edin Dzeko e Ciro Immobile. Il primo ha 39 anni ed è reduce da due stagioni con 46 gol segnati in 99 partite disputate con la maglia del Fenerbache. Attaccante di raccordo, freddo sotto porta ma soprattutto dotato tecnicamente e abile a legare il gioco con i compagni, Dzeko è attualmente svincolato. L'ex Inter e Roma tornerebbe volentieri in Italia e per lui la Fiorentina deve battere la concorrenza del Bologna. Riguardo al contratto si parla di un biennale, anche se forse i viola, vista l'età, sarebbero più orientati ad un anno con opzione per il secondo, a circa due milioni di Euro a stagione.

Dall'altra parte c'è Ciro Immobile. L'ex Lazio ha compiuto 35 anni a febbraio e anche lui, dopo solo una stagione al Besiktas (19 gol in 41 presenze per lui in bianconero), tornerebbe volentieri nel Bel Paese. Il centravanti campano ha ancora un anno di contratto con il club di Istanbul a 6 milioni a stagione ma sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per tornare in Serie A. Anche in questo caso, come per Dzeko, la soluzione potrebbe essere un contratto biennale. Se per il bosniaco l'ostacolo da superare è al concorrenza del Bologna, in questo caso il grande rivale è il Milan di Allegri.

Categoria Under

C'è poi la categoria under, ovvero i giocatori che arriverebbero a Firenze o nel momento centrale della loro carriera o come scommesse da far crescere alle spalle di Kean. A questa categoria appartiene, anche se riguardo all'età (25 anni) è vicino al limite massimo, Fotis Ioannidis. Attaccante greco del Panathinaikos, Ioannidis ha affrontato i viola, segnando anche dal dischetto nella gara di ritorno giocata al Franchi, in Conference League. A raffreddare la pista però sono le alte richieste del club ateniese, circa 20 milioni.

Ci sono poi i giovani provenienti dai club italiani. Il nome più chiacchierato, emerso anche lo scorso gennaio in orbita viola, è quello di Cristian Shpendi del Cesena. Il centravanti albanese classe 2003 nell'ultima stagione ha realizzato 11 gol in 34 gare di Serie B. Accostati alla Fiorentina poi sono stati anche i profili di Colombo, che di rientro al Milan dal prestito all'Empoli difficilmente rimarrà in rossonero, Piccoli e Pinamonti. Soprattutto per il centravanti del Cagliari, che sembrerebbe pronto a versare 12 milioni per riscattarlo dall'Atalanta, la concorrenza è alta. Piccoli infatti per la prima la volta è andato in doppia cifra in Serie A, mettendosi in vetrina e attirando l'attenzione di squadre come Como, Bologna e appunto Fiorentina. Vedremo cosa succederà in sede di mercato. Se per gli under il tempo non manca, potrebbe già essere decisiva la prossima settimana per capire qualcosa di più sul futuro di Dzeko e Immobile.