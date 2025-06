Francesco Baiano su Kean: "Andare via scelta sbagliata. Gudmundsson lo riscatterei"

vedi letture

Intervistato da La Nazione, l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato così riguardo ai temi principali di casa gigliata. A partire ovviamente dal tema più scottante riguardo al reparto offensivo, la permanenza o meno di Moise Kean: "Io mi auguro per lui che rimanga. Moise andando altrove non farebbe la scelta migliore. Per più ragioni. Primo: la Fiorentina, dopo l’anno che Kean ha vissuto con questa maglia, è e rimane la piazza giusta per ripetersi. Secondo: se dovesse andarsene, andrebbe in un club da top ten del calcio internazionale. Lì si troverebbe a lottare accanto ad altri bomber forti quanto lui, se non di più e di conseguenza per avere un posto in squadra avrà fa faticare. Terzo: il prossimo anno, dovrebbe, dico dovrebbe perché l’Italia mi fa davvero un po’ paura, essere l’anno del Mondiale e Kean per me è il centravanti della Nazionale, senza se e senza ma. Ma… per ricoprire questo ruolo dovrà arrivare da una stagione di grande continuità. Giocare praticamente sempre e questa garanzia, andando via da Firenze, non gliela darà nessuno".

Gudmundsson lo riscatterebbe?

"Allora, a me piacciono da matti i giocatori che hanno talento. E lui di talento ne ha da vendere, questo non l’ho visto soltanto io ma lo vediamo tutti. Ok, Gud ha giocato un’annata a intermittenza. Ha avuto infortuni importanti, ha faticato a rientrare dopo gli stop ed è stato al centro di un processo personale molto brutto. Avrà avuto pensieri negativi e questo gli ha fatto perdere energie nervose. Dunque, visto che il giocatore, in qualche modo lo hai… già pagato con un prestito pesantissimo a livello finanziario, io lo riscatterei, senza pensarci troppo. Con lui la Fiorentina avrà a disposizione un giocatore di altissima qualità, che conosce già bene il campionato italiano e poi… poi, mi dite chi si potrà andare a comprare di più forte di Gud con la cifra che la Fiorentina non metterà sul suo riscatto? Nessuno, fidatevi".