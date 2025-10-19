Atalanta e Lazio non si fanno male: 0-0 a Bergamo. Meglio i nerazzurri

Termina 0-0 tra Atalanta e Lazio nella partita delle 18 di questa domenica di Serie A. Dopo un primo tempo finito 0-0 che ha visto un altro infortunio per i biancocelesti con un problema muscolare occorso a Cancellieri, nella seconda frazione la partita non si è sbloccata nonostante i numerosi tentativi soprattutto dei padroni di casa che hanno sbattuto sui miracoli di Provedel e su un palo colpito a poco dal termine da Zappacosta. Un punto a testa dunque per Juric e Sarri.