ATALANTA, Chiesto Simeone in prestito: no del Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta inizia a muoversi sul serio per sostituire l'infortunato Scamacca e come riporta TMW ha messo nel mirino un ex viola come Giovanni Simeone. La Dea ha chiesto un prestito con diritto di riscatto, anche per valutare quello che è Simeone attualmente, visto che ha giocato poco - pur incidendo abbastanza nell'anno dello Scudetto - e ha appena compiuto 29 anni, quindi di fatto non sarebbe una plusvalenza ma quasi un investimento alla Zapata o alla Muriel. Invece il Napoli ha intenzione di cederlo solamente a titolo definitivo. Apre all'obbligo di riscatto, ma a condizioni abbastanza semplici, come potrebbe essere una presenza dopo il primo di febbraio.

Al momento la distanza c'è, l'Atalanta valuterà anche altre situazioni e poi, eventualmente, ci riproverà nei prossimi giorni.