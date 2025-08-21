Asllani a un passo dal Torino: visite in corso

Kristjan Asllani si muove verso Torino. Lo riporta Tuttomercatoweb.com che fa il punto sull'operazione. Dopo l'inserimento del Bologna, il Toro ha affondato il colpo avvicinandosi ancora di più.

Asllani dovrebbe dunque trasferirsi a breve agli ordini di Marco Baroni e l'affare dovrebbe chiudersi sulla base del prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il calciatore sta svolgendo le visite mediche in questi istanti, dopo firmerà un contratto di un anno, con opzione per i prossimi tre nel caso in cui a fine stagione dovesse avvenire il riscatto da parte del Torino e all'Inter andrebbe una cifra di 15 milioni totali, tra il prestito oneroso di quest'anno e il riscatto dell'estate prossima. Ricordiamo che al calciatore erano state accostate anche Fiorentina e, appunto, Bologna.