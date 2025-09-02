Ariedo Braida: "Kean per i viola è una garanzia. Antognoni? Lo volevo al Milan"

Ariedo Braida, ex dirigente tra le altre di Milan e Barcellona, ha parlato così della Fiorentina: "Aver trattenuto Kean è importantissimo, un attaccante come lui è una garanzia, sai che porterà un certo numero di gol. Pioli è bravo, la differenza però la fa chi va in campo. La viola fa sempre trenta ma mai trentuno. Prima o poi arriverà il suo anno. Ci provai per Antognoni al Milan ma non ci fu niente da fare, mi faceva impazzire".