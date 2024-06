ARGENTINA, Stanotte in campo. Dubbi su Nico e Quarta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanotte alle 2:00 si terrà la terza giornata dei gironi della Copa America, dove rimangono gli unici due giocatori "fiorentini" presenti in un torneo internazionale al di fuori del livello giovanile: Nico Gonzalez e Martinez Quarta con la loro Argentina proveranno a centrare la terza vittoria su tre contro il Perù. Se la squadra albiceleste è già sicura del passaggio del turno come prima nel gruppo, tanto da lasciare Messi in panchina, ai loro avversari servirà una vittoria a tutti i costi. Tuttavia, secondo Tyc Sports, il CT Scaloni sembra orientato a non puntare su nessuno dei due giocatori della Fiorentina.