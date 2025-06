Argentina, il ct Scaloni su Mastantuono al Real: "Farà bene, ma ha 17 anni"

Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato del passaggio di Franco Mastantuono al Real Madrid: "E' una cosa enorme. Stiamo parlando del miglior club del mondo, o forse di uno dei migliori. È un passo enorme e abbiamo parlato con lui di recente. Con quella grinta, quella mentalità e quella voglia di imparare, farà sicuramente bene. Abbiamo bisogno che tutti intorno a lui sappiano però che parliamo di un diciassettenne. Dobbiamo tutti aiutarlo a migliorare ancora di più..

Sono felice se succederà, perché significherà che i grandi club guardano al calcio argentino. Spero che succeda ad altri come in passato è stato con Saviola , Riquelme e Aimar. Ovviamente, perderli non è un bene, ma è davvero bello vederli nei fine settimana nei migliori club del mondo".