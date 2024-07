ARG U23, Al 45' avanti il Marocco con El Khannous

FirenzeViola.it

© foto di José María Díaz Acosta

El Khannouss fa sognare il Marocco al termine del primo tempo della partita contro l'Argentina Under 23 valida per il primo turno del girone B delle Olimpiadi, che vede Lucas Beltran protagonista in attacco accanto a Julian Alvarez. L'Albiceleste va negli spogliatoi in svantaggio dopo una prima frazione equilibrata nella quale il Vikingo della Fiorentina si è visto poco: per ora decide una rete segnata allo scadere del secondo minuto di recupero dal giovane El Khannouss incrociato dai viola in Conference League nel Genk. Dopo la pausa, l'Argentina di Mascherano e Beltran avrà 45 minuti per ribaltare il risultato.