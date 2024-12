ARBITRI, Sciopero nel Lazio dopo l'ultima aggressione

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Ferri

Gli arbitri del Lazio si fermano. La decisione è avvenuta dopo l'ultimo caso di violenza subita da un direttore di gare, quello dell’arbitro Cavalieri di Civitavecchia durante Corchiano-Cellere di Terza Categoria (gomito incrinato e 20 giorni di prognosi). Questo ha portato gli arbitri del Lazio a minacciare/proclamare lo sciopero in tutte le categorie, dall’Eccellenza all’Under 14, nel prossimo weekend. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ieri sera c’è stata una riunione accesa fra le parti, il presidente della LND Lazio, Avantaggiato, quello del CRA AIA Lazio, Massini e il rappresentante dei presidenti delle sezioni del Lazio, Samà (Ciampino). E si è giunti a una conclusione: sciopero. Oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità, difficile cambino gli scenari, serve qualcosa di concreto per arginare questo fenomeno, dal momento che i dati sono in continuo aumento. Non è finita qui. L’idea di coinvolgere, nella prossima giornata di serie A e B, tutte le squadre arbitrali con un baffo nero sotto l’occhio, sulla scia di quello che è stato fatto nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne (allora era rosso). Ci sono dei passaggi burocratici ancora da compiere, ma l’idea sarebbe quella. Intanto attendiamo l'ufficialità dello sciopero.