AQUILANI, Oggi vinta con gli attributi. All'inizio...

Alberto Aquilani, tecnico della Primavera, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sportitalia al termine della vittoria della Supercoppa: "E' stata una partita bellissima. Devo fare i complimenti all'Empoli che è veramente una squadra tosta. Faccio anche i complimenti i miei ragazzi che hanno avuto gli attributi di recuperare una gara che si era messa male. Ci hanno messo cuore e talento. Si vedeva che eravamo tesi all'inizio, non giocavamo il nostro calcio. Nel secondo tempo dopo aver fatto qualche cambio siamo riusciti a giocare come sappiamo. Oggi è una soddisfazione grande: per me questa vittoria è importantissima, come se fosse vinta dalla prima squadra".