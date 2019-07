ANTONELLI, Anche i viola su Malinovskyi ma Percassi...

L'intermediario di mercato nell'operazione che ha portato in Italia Ruslan Malinovskyi, Stefano Antonelli, parla a Tuttomercatoweb del neo acquisto dell'Atalanta "Non è stata una trattativa semplicissima perchè c'erano tante squadre che lo volevano e il Genk cercava di valutare le offerte migliori. Alla fine il giocatore ha scelto l'Atalanta. La rosa delle squadre che volevano Malinovskyi era ampia: c'erano la Fiorentina, la Samp, lo Schalke 04, il Watforf. Devo dire che in questa operazione tutti hanno lavorato bene ma Luca Percassi va elogiato perché non ha mollato mai, si è prodigato per la buona riuscita dell'affare restando sempre incollato alla trattativa.. Si era innamorato del giocatore anche sulla base dei commenti positivi che aveva avuto anche da Shevchenko e Tassotti".