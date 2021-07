ANTOGNONI, Mi avessero parlato in altro modo...

Intervistato da Il Tirreno, Giancarlo Antognoni è tornato a parlare del suo addio alla Fiorentina: «Chi è Antognoni oggi? Un uomo libero come sono sempre stato. E forse ancora di più. L'addio alla Fiorentina? Scelta dolorosa. Mi dispiace, il rammarico c’è, ma in quello che mi è stato prospettato non mi sono ritrovato. Sarei stato costretto a fare qualcosa di imposto e non avrei reso al meglio. Se le cose mi fossero state dette in modo diverso forse sarei ancora in Fiorentina, ma ormai è andata. Comunque resto quello che sono sempre stato: viola dentro, nel cuore. Io senza lavoro? Non è un problema, è una scelta dura però mia. Libera. Profondamente diverso da quello che sta accadendo ai lavoratori della Gkn ai quali la libertà di scelta è stata negata...».