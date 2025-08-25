Antognoni: "Baldini e Gattuso trasmetteranno ai giocatori che la Nazionale è un privilegio. Su Paolo Rossi..."

Giancarlo Antognoni, dirigente accompagnato della Nazionale Under 21 e presente alla presentazione del Memorial Paolo Rossi a Coverciano ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai sulla figura dell'ex campione del mondo: "Ho un ottimo ricordo calcistico di Paolo Rossi, del Mondiale dell'82 indimenticabile che ha fatto vincere l'Italia e a lui un meritato Pallone d'Oro. Dal punto di vista personale era un ragazzo solare e sempre sorridente anche nelle difficoltà. Il ricordo da parte nostra è sempre vivo. Federica (Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, ndr) mi ha chiesto di partecipare a questo Memorial ed io lo faccio volentieri, è giusto ricordarlo, tutti lo fanno con affetto. Quest'anno partecipano tante squadre, anche il Real Madrid".

Giancarlo Antognoni inizierà il nuovo percorso all'U21 con Silvio Baldini: "Ha fatto bene ovunque sia andato perciò ci auguriamo anche nell'Under 21. E' un personaggio particolare però il presidente Gravina ha guardato bene la persona e l'allenatore, poi certo è importante cosa esprimerà in campo. Ora c'è l'input da parte della Federazione di prendere allenatori da squadre di club quindi spero in questo caso che sia positivo".

Lui e il ct della Nazionale maggiore arrivano anche per far capire il senso appartenenza: "Sono due profili che giustamente lo trasmettono perché è un po' sparito nei giovani, forse perché in Italia ci sono tanti stranieri. Noi dirigenti e gli allenatori devono far capire che venire in Nazionale è un privilegio".