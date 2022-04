ANDREAZZOLI (DAZN), Concesso poco. Ok difesa ACF

Aurelio Andreazzoli ha parlato anche a DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Io penso che le partite di calcio siano difficili per tutti, per gli arbitri in particolar modo. Ma in questo mestiere bisogna dimostrare sensibilità. Mi sono arrabbiato quando ho visto che l'arbitro ha fischiato la fine su una rimessa laterale con ancora 5 secondi da giocare, dimostrando di non avere sensibilità. Se manca quella meglio non farli certi mestieri".

Come fare a riprendere a vincere?

"Continuando con il piano A cercando di migliorarlo. Ma se le prestazioni ci sono non posso chiedere di abbassare la prestazione... Abbiamo tanti difetti e tanti pregi, sappiamo che abbiamo scarsissime possibilità di fare risultato se non giochiamo al massimo. Se facciamo la prestazione il risultato poi arriva tranquillamente".

È infastidito per la mancanza di vittorie?

"È chiaro che sono infastidito ma soprattutto per i ragazzi perché mi danno le prestazioni e faticano tanto. Abbiamo fatto molta più attenzione ultimamente all'equilibrio di squadre e un po' meno alla spregiudicatezza. Ma vogliamo tornare a quest'ultima, perché è quella che ci ha premiato. Ad inizio stagione eravamo più baldanzosi e leggeri. Poi è chiaro che davanti c'era la Fiorentina, squadra che ottiene sempre molto dalle sue gare e invece gli abbiamo concesso poco. La bravura nostra dev'essere quella di assemblare al meglio le varie componenti".

La partenza da dietro?

"Avevamo lavorato tutta la settimana per questo, così da affidarci di più alla nostra idea di attaccare la profondità. Non ci è riuscito farlo però soprattutto per la partita molto interessante dei due centrali della Fiorentina".