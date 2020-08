ANDERSINHO, Non escludo che Silva resti al PSG

Andersinho Marques, esperto di mercato brasiliano, ha così parlato delle principali trattative di mercato in casa Fiorentina. Su tutte, Thiago Silva: "Tanti dicevano che fosse finito eppure questo Thiago giocherebbe da titolare in qualsiasi squadra della Serie A, e oggi ha sei proposte in mano. Anche dall'Italia. La Fiorentina ha fatto un sondaggio, è interessata... E magari tra mezz'ora non sono più interessati, sapete come sono i dirigenti sportivi. A 36 anni, con questo finale di Champions League, può andare dove vuole: potrebbero aprirsi anche altre porte. Sarei contento se tornasse in Italia, è un amico e la sua famiglia parla bene l'italiano. Secondo me entro due settimane verrà fuori l'annuncio: lui giustamente in questo momento non parla e non risponde, ma secondo me sa già dove andrà. Non escluderei neanche l'ipotesi che possa rimanere lì".

E Paqueta?

"Quando tutti parlavano della Fiorentina era una cosa semplice: nell'ultima settimana di mercato Pradè ha chiamato il suo procuratore chiedendogli se era disponibile a venire. Un semplice sondaggio. All'epoca però né lui né il suo staff erano d'accordo con la situazione e la cosa è morta lì. Forse è stata la Fiorentina a far uscire questa voce...".