Ancora Ferrari: "Kean ci ha dato tanto, Comuzzo ha fatto uno sforzo per noi"

Alessandro Ferrari, dg viola, è intervenuto anche ai microfoni di Dazn prima del match dell'Olimpico tra il Torino e i viola. Queste le sue parole a partire dal rinnovo di Kean: "Abbiamo creduto in lui e lui ci ha dato tanto. Commisso ha fatto uno sforzo e lui ci è venuto in contro. Speriamo possa essere un altro anno bello per tutti".

C'è spazio per un altro difensore? Comuzzo-Atalanta c'è qualcosa di vero?

"Per quanto riguarda il mercato siamo praticamente a posto. Adesso è arrivato anche Lamptey dietro Dodo. Comuzzo oggi è qui con noi. Speriamo che il mercato finisca il più in fretta possibile".