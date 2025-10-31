Anche la Fiorentina esprime il cordoglio per Bosi: "Figura di riferimento per il calcio toscano"
Anche la Fiorentina sui propri canali ufficiali ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa prematura del presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi.
Di seguito il tweet: "La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di riferimento nel movimento calcistico toscano".
La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di riferimento nel movimento calcistico toscano.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 31, 2025
