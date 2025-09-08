Anche Croazia e Ghana in campo. Panchina per Pongracic e Lamptey
Non solo Moise Kean. Degli otto nazionali della Fiorentina, altri due sono impegnati nella serata di qualificazioni Mondiali. Si tratta di Marin Pongracic e Tariq Lamptey, entrambi in panchina nelle sfide delle rispettive Nazionali. Per Pongracic, titolare nella vittoria di venerdì scorso della sua Croazia contro le Isole Faroe, iniziale esclusione del Ct Dalic per il match in programma alle 21 contro il Montenegro. Panchina anche per Lamptey, che comincerà fuori la sfida del suo Ghana contro il Mali.
Croazia-Montenegro non interessa soltanto i tifosi viola, ma vedrà in campo tanti volti della Serie A. Tra i padroni di casa partono a sedere Smolcic, Pongracic, Moro e Baturina, mentre in campo vanno Pasalic, Sucic e Modric. Di fronte ci saranno Adzic e Krstovic.
Le formazioni ufficiali di Croazia-Montenegro
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Ivanovic.
Allenatore: Dalic.
MONTENEGRO (3-4-2-1): Petkovic; Vujacic, Savic, Sipcic; Roganovic, Bulatovic, Brnovic, Camaj; Vukotic, Jovetic; Krstovic.
Allenatore: Prosinecki.
