Ancelotti ignora Dodo nelle pre-convocazioni, nonostante la raccomandazione di Gud
Carlo Ancelotti ha preconvocato 55 giocatori del Brasile per il prossimo Mondiale. Un elenco allargato da cui poi sceglierà la metà da portare alla competizione americana. Tra i 55 nomi non c'è però quello del terzino della Fiorentina Dodo che Ancelotti sembra dunque ignorare ancora, complice sicuramente la non brillante stagione dei viola e del brasiliano stesso. Nonostante la raccomandazione al ct del compagno di squadra Albert Gudmundsson.
All'indomani della gara vittoriosa a Cremona infatti Dodo postò la foto del suo gol, di pregevole fattura dopo aver saltato come birilli gli avversari. Gudmundsson allora taggò anche Ancelotti, perché lo vedesse e lo tenesse in considerazione per la Nazionale. Ma evidentemente non è bastato a convincere Ancelotti. Ironia della sorte come terzini sono stati convocati due giocatori che giocano comunque in serie A, Wesley della Roma e Carlos Augusto dell'Inter, oltre al centrale della Juventus Bremer.
Questo l'elenco dei 55 pre-convocati del Brasile:
Portieri: Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John, Carlos Miguel.
Difensori: Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel, Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Alexandro, Fabricio Bruno, Beraldo, Vitor Reis, Murillo, Wesley, Danilo, Paulo Henrique, Vitinho, Alex Sandro, Douglas Santos, Luciano Juba, Caio Henrique, Kaiki, Carlos Augusto.
Centrocampisti: Casemiro, Bruno Guimaraes, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Lucas Paqueta, Gabriel Sara, Joao Gomes, Andreas Pereira, Joelinton, Gerson, Matheus Pereira.
Attaccanti: Vinicius, Raphinha, Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Joao Pedro, Estevao, Neymar, Endrick, Rayan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus, Kaio Jorge
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