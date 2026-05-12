Caos derby, Sarri: "Meglio giocare lunedì, chi si gioca la Champions non deve farlo alle 12.30 di domenica"
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A margine della visita delle due squadre finaliste di Coppa Italia, Lazio ed Inter, al Quirinale al presidente della Repubblico, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si è espresso anche sul caos date del derby ed altre partite collegate, come riporta TMW: “Meglio giocare il derby di lunedì. È meglio per tutti e anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più - ha detto Sarri -. Ma anche perché quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12.30 del 17 maggio".
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Caos derby, Sarri: "Meglio giocare lunedì, chi si gioca la Champions non deve farlo alle 12.30 di domenica"
Occhi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?di Angelo Giorgetti
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Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
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