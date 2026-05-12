Zoff sul calcio italiano: "I giovani bravi giocano, basti vedere la Spagna"

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Dino Zoff, ex portiere della Nazionale azzurra nonché ex allenatore della Fiorentina, ha parlato della situazione del calcio italiano: "Mi infastidiscono i furbi, i vittimisti: la cosa peggiore dello sport. Partiamo dal campo: tutti si buttano giù e non si migliora mai. Anche da allenatore mi arrabbiavo e dicevo "Che atleta sei quando per una spinta fai sei o sette capriole?". In FIGC Servono uomini di sport. La politica è molto attiva in questo momento, ma ricordatevi che lo sport è Politica, con la maiuscola, visto che migliora l'uomo sia fisicamente che moralmente. Maldini o Del Piero? Sono persone importanti, capaci e intelligenti: potrebbero fare bene, ma bisogna sempre capire il contesto.

Bisogna ripartire dai giovani: quelli buoni giocano, vedi in Spagna. Perché un club non dovrebbe valorizzare un giovane talento? Capisco che ci sono tanti stranieri perché costano meno, però bisogna tornare alle radici delle cose. Se sei bravo, giochi".