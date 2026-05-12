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De Gea e Fagioli agli internazionali di tennis in attesa della ripresa con la Fiorentina
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Dopo la salvezza matematica ottenuta domenica con il Genoa, Vanoli ha concesso due giorni liberi ai viola che dunque torneranno al lavoro domani. Intanto oggi David De Gea e Nicolò Fagioli si sono concessi una giornata di tennis, andando ad assistere agli Internazionali al Foro Italico. Il portiere ha postato infatti alcune foto del pomeriggio tennistico, compresa quella con il compagno di squadra.
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Caos derby, Sarri: "Meglio giocare lunedì, chi si gioca la Champions non deve farlo alle 12.30 di domenica"
Occhi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?di Angelo Giorgetti
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Copertina
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
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Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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