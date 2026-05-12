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De Gea e Fagioli agli internazionali di tennis in attesa della ripresa con la Fiorentina

De Gea e Fagioli agli internazionali di tennis in attesa della ripresa con la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:23News
di Redazione FV

Dopo la salvezza matematica ottenuta domenica con il Genoa, Vanoli ha concesso due giorni liberi ai viola che dunque torneranno al lavoro domani. Intanto oggi David De Gea e Nicolò Fagioli si sono concessi una giornata di tennis, andando ad assistere agli Internazionali al Foro Italico. Il portiere ha postato infatti alcune foto del pomeriggio tennistico, compresa quella con il compagno di squadra.