Pellegatti: "Paratici al Milan non so chi lo vorrebbe, ma va d'accordo con Ferrari?"

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Intervenuto nel podcast AuraSport, il giornalista da sempre vicino alle vicende del Milan Carlo Pellegatti ha parlato così della Fiorentina: "Parliamo un attimo della situazione in casa Fiorentina che mi sembra piuttosto chiara almeno per quanto riguarda la panchina: Fabio Grosso ha delle grosse chance di diventare nuovo allenatore della Fiorentina. E vedo la faccia di Toni che ha proprio l'espressione che mi conferma questa notizia. Poi leggo di un interesse da parte del Milan su Paratici, ma da parte di chi? Io non so chi all'interno del club rossonero potrebbe spingere per il suo arrivo.

Ma mi viene da chiedermi se Paratici resterà a Firenze. E soprattutto, vanno d'accordo con Ferrari? Io Ferrari non lo conosco, chiedo soltanto".