Pellegatti: "Paratici al Milan non so chi lo vorrebbe, ma va d'accordo con Ferrari?"
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Intervenuto nel podcast AuraSport, il giornalista da sempre vicino alle vicende del Milan Carlo Pellegatti ha parlato così della Fiorentina: "Parliamo un attimo della situazione in casa Fiorentina che mi sembra piuttosto chiara almeno per quanto riguarda la panchina: Fabio Grosso ha delle grosse chance di diventare nuovo allenatore della Fiorentina. E vedo la faccia di Toni che ha proprio l'espressione che mi conferma questa notizia. Poi leggo di un interesse da parte del Milan su Paratici, ma da parte di chi? Io non so chi all'interno del club rossonero potrebbe spingere per il suo arrivo.
Ma mi viene da chiedermi se Paratici resterà a Firenze. E soprattutto, vanno d'accordo con Ferrari? Io Ferrari non lo conosco, chiedo soltanto".
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Chi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro di Lorenzo Di Benedetto
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Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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