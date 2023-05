AMORUSO, Viola tecnicamente superiore al Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Lorenzo Amoruso ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TvPlay nella quale ha parlato della semifinale di Conference tra Fiorentina e Basilea: "La Viola è ad un livello tecnico e tattico più alto del Basilea, anche se non deve sottovalutarli dato che hanno eliminato il Nizza. Se la Fiorentina dovesse arrivare in finale bisogna fare un’analisi diversa perché in una partita secca può succedere di tutto e sia West Ham che AZ sono buone squadre. Nelle finali sono gli episodi a fare la differenza".

Giudizio su Italiano? Che difensore pensa possa essere quello chiave?

"Non vedo un calciatore di spicco rispetto agli altri perché tutti hanno commesso degli errori. Milenkovic è senza dubbio il più affidabile sia per le caratteristiche sia per il carattere, ma anche lui ha fatto degli errori. Il giocatore che mi ha colpito è stato Ranieri: quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene, penso che l'anno in prestito alla Salernitana lo abbia aiutato molto. La Fiorentina è in finale di Coppa Italia e in semifinale di Conference League: nel corso della stagione Italiano ha fatto dei cambiamenti che per il momento gli stanno dando ragione. Ricordiamo che è la prima volta in carriera che sta gestendo una squadra impegnata anche in Europa".