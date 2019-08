AMORUSO, Sconfitta amara. Caceres? Sarebbe utile

Lorenzo Amoruso, ex Fiorentina, ha commentato la partita persa dai viola contro il Napoli sabato scorso: "La sconfitta è un risultato amaro, arrivato per colpa del VAR anche se la fase difensiva viola ha commesso troppi errori. Dragowski ha sbagliato sul gol di Mertens e si è rifatto nel secondo tempo sul tiro di Insigne.

Venuti? È stata una scelta fatta per avere un esterno bloccato, viste le incursioni di Lirola sulla destra. Per gran parte della partita ha giocato bene contenendo Callejon, purtroppo ha letto male i tagli dello spagnolo in occasione dei gol.

Mercato? Se davvero De Paul vuole la Fiorentina, deve cominciare a muoversi anche lui. Caceres sarebbe molto utile, sia come centrale sia come terzino destro. In fase offensiva non è molto bravo ma sarebbe una sicurezza come esterno difensivo. L’obbligo della Fiorentina in questa stagione è migliorarsi e buttare le basi per il prossimo anno. La società vuole fare il nuovo centro sportivo, so per certo che si stanno muovendo in maniera concreta".