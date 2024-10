AMORUSO, Kean ha trovato la squadra giusta per lui

FirenzeViola.it

L'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com e ha parlato del momento di Moise Kean in maglia viola: "Forse ha trovato il posto giusto. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante come lui e lui di una squadra così, che lo supporta. Lo vedo migliorato anche nel tenere palla, un attaccante è fondamentale anche quando non segna, nell'economia del gioco: lo ha capito e sta dando tanto. La fiducia aiuta, ti fa entrare in campo con la necessaria tranquillità per rendere al massimo. La differenza si vede".