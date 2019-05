AMORUSO, Difficile lavorare con Corvino. La maglia...

Lorenzo Amoruso ha criticato la scelta di far giocare la Fiorentina, domani con il Milan, con una maglia celebrativa: "Non ritengo giusto che questi giocatori giochino con lo stemma celebrativo del secondo scudetto. Le cose potevano essere fatte diversamente per me. Domani comunque non bisogna pensare al Milan ma a riconquistare un po' di onore, né mi interessa la rivalsa di Montella o meno. In questo momento io non lavorerei neanche alla Fiorentina perché è difficile lavorare con Corvino che è convinto delle sue idee, mentre il calcio è in evoluzione.