Amerini: "Campionato? Si posso aprire scenari interessanti. Nicolussi da testare a certi livelli"

L'ex calciatore viola Daniele Amerini ha parlato di vari aspetti legati alla Fiorentina, soffermandosi sul mercato, sulle possibili avversarie in campionato per l'Europa e su alcuni singoli della squadra di Mister Pioli: "La rosa della Fiorentina è di valore ma è ancora imballata e ha subito anche le due gare di Conference. In campionato, inoltre, si possono aprire scenari intessanti: la Lazio non ha fatto mercato, l'Atalanta ha perso Gasperini, il Milan ha fatto un mercato che è tutto da scoprire.

IL MODULO E I SINGOLI La Fiorentina può giocare sia a tre che a quattro in difesa. Ovvviamente giocando a tre Dodo e Gosens potrebbero essere maggiormente determinanti. Sohm ha grande strappo, Fagioli e Nicolussi Caviglia sono due giocatori dotati di grande tecnica. Con Kean, Pioli dovrà essere bravo a capire se è meglio che giochi da solo o supportato da un altro attaccante. Gudmundsson può portare la squadra a fare il salto di qualità, ma deve far vedere qualcosa in più.

SU NICOLUSSI CAVIGLIA Nicolussi Caviglia va testato a certi livelli, dato che ci sono dei dubbi sul fatto che provenga dal Venezia. Ha testa, ha qualità ma deve entrare nelle dinamiche nel mondo Fiorentina, piazza conosciuta per la pressione e le critiche. E' in queste piazze che si vede il valore dei calciatori. Può giocare con Fagioli ma la squadra deve essere in grado di saper supportare due elementi non dotati di grande struttura e con qualità da incontrista.