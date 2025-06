Amar Dedic proposto ad alcune squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina

Il terzino bosniaco del Marsiglia Amar Dedic è stato offerto ad alcune squadre di Serie A. Questo è quanto riporta AreaNapoli.it, secondo il quale l'entourage del calciatore lo starebbe caldeggiando in Italia a Fiorentina, Bologna e Napoli. Squadre di Serie A, Bundesliga e Liga sarebbero state informate dall'entourage del calciatore di un possibile trasferimento in questa finestra di mercato per una cifra vicina ai 7-8 milioni, anche con la formula del prestito.