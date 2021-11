ALVAREZ, L'Inter lo segue: Baccin è in Argentina

C'è anche l'Inter su Julian Alvarez, e fa sul serio. Come riportato da Olé, il vice direttore sportivo Dario Baccin è presente sulle tribune dello stadio Lisandro de la Torre - Gigante de Arroyito di Rosario per assistere al match tra Rosario Central e River Plate, e per visionare da vicino il calciatore. L’attaccante piace a mezza Europa, dalla Juventus al Real Madrid, passando per Siviglia, Milan, Fiorentina e Barcellona.