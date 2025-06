Altra tournée inglese per la Fiorentina. Dopo il ritiro al Viola Park dal 12 luglio

vedi letture

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione di oggi, prende in esame anche l'estate che attenderà la Fiorentina. Perché se c'è ancora da sciogliere il nodo panchina, il club viola è anche a lavoro per progettare l'imminente precampionato con tanto di consueta preparazione estiva. Salvo variazioni, si comincia dal ritiro al Viola Park con ingressi scaglionati tra il 12 e il 14 luglio (lo scorso anno fu il 9), la prima uscita sarà come da tradizione contro la Primavera sempre al centro sportivo. Poi via via altre 4-5 amichevoli con date e avversari da stabilire per avvicinare l'inizio di una mini-tournée in Inghilterra nella prima decade di agosto. Dove c'è già un super appuntamento fissato: sabato 9 all'Old Trafford con il Manchester United, a cui si è aggiunto proprio stamani quello con il Leicester per il 3 agosto, in casa delle Foxes.

Da lì saremo alle porte della nuova annata, che prenderà il via con l'andata del playoff di Conference League il 21 agosto. La sfida casalinga, che sia la prima o la gara di ritorno del 28, verrà giocata probabilmente fuori dal Franchi (ad ora è probabile che sia al Mapei, lo stadio del Sassuolo) per proseguire senza interruzioni i lavori di restyling fino a metà settembre. Stesso motivo per cui la società ha chiesto alla Lega di poter giocare le prime due giornate di campionato in trasferta: detto fatto, i viola partiranno a Cagliari e al secondo turno faranno tappa a Torino per affrontare i granata.