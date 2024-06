ALMQVIST, Viola s'informa per prenderlo a zero

FirenzeViola.it

Pontus Almqvist, ex attaccante del Lecce, sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sports, dopo l’esperienza nel Salento, il classe '99 è tornato in patria al Rostov. Tuttavia, il contratto con il club russo scade l'anno prossimo e, data la situazione legata alla guerra, lo svedese potrebbe essere libero a condizioni vantaggiose. Sky apre alla possibilità di un prestito gratuito per una stagione, al termine della quale il giocatore si svincolerebbe. Queste condizioni hanno attirato l’attenzione della Fiorentina, che tuttavia dovrà competere con la Roma per il suo ingaggio.