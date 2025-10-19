Allegri: "Potevamo segnare anche sullo 0-0. Poi bella reazione"

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto a DAZN dopo la partita vinta contro la Fiorentina: "Posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita e non abbiamo concesso neanche un tiro in porta fino al gol. Abbiamo avuto un paio di occasioni per segnare anche sullo 0-0 e potevamo passare in vantaggio, poi dopo il gol subito c'è stata una bella reazione. Non era semplice quindi siamo contenti".

Leao meglio esterno?

"Quando c'è stato Gimenez era un po' più libero però si può riprovare a giocare senza centravanti perché Fofana ha fatto begli inserimenti e questo è importante per riempire bene l'area".

Quando ha deciso che avrebbe battuto Leao?

"Non c'è stata confusione perché ho indicato Rafa che stamani li aveva battuti bene. Ma anche Fofana è un grande rigorista, l'importante è non sbagliarli. Io non li guardo mai".

Perché non Leao-Gimenez dall'inizio?

"Perché non avevo nessuno in panchina. Però Gimenez non l'ho messo prima perché ho preso gol, ho solo aspettato il calcio d'angolo dopo il giallo di Athekame. Quando mancano giocatori in quel ruolo ho dovuto fare una lettura della partita, sono stato fortunato e mi è andato bene. A 30 minuti dalla fine le partite sono ancora lunghe".

Siete primi da soli in classifica.

"Non lanciamo nessun tipo di messaggio. Godiamoci questa vittoria ma mancano ancora tanti punti al nostro obiettivo, da domani dobbiamo recuperare quante più energie possibili. Speriamo di recuperare qualcuno. Lavoriamo con entusiasmo senza esagerare".