Allegri: "Il Napoli è favorito per lo scudetto. Poi ci sono altre squadre, tra cui anche noi e la Fiorentina"
FirenzeViola.it
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato rispondendo anche a una domanda sulla squadra favorita per la lotta scudetto: "Favoriti o non favoriti... Poi c'è un lotto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente, poi c'è l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio. Ci siamo anche noi.
Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio. Poi non è questione di difesa a tre o quattro, ma di caratteristiche di giocatori: se metto un altro al posto di Tomori quarto basso, avrò più spinta. Ma si può giocare in vari modi".
Pubblicità
News
Allegri: "Il Napoli è favorito per lo scudetto. Poi ci sono altre squadre, tra cui anche noi e la Fiorentina"
Risultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Championsdi Luca Calamai
Le più lette
1 Risultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
Copertina
FirenzeViolaLa vittoria col Polissya non cambia i piani del mercato. Al massimo potrebbe anticiparli
Lorenzo Di BenedettoTre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com