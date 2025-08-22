Allegri: "Il Napoli è favorito per lo scudetto. Poi ci sono altre squadre, tra cui anche noi e la Fiorentina"

FirenzeViola.it

di Redazione FV

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato rispondendo anche a una domanda sulla squadra favorita per la lotta scudetto: "Favoriti o non favoriti... Poi c'è un lotto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente, poi c'è l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio. Ci siamo anche noi.

Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio. Poi non è questione di difesa a tre o quattro, ma di caratteristiche di giocatori: se metto un altro al posto di Tomori quarto basso, avrò più spinta. Ma si può giocare in vari modi".