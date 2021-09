ALLEGRI, Chiesa nel mirino: "Capisca che è alla Juve"

Non sono giornate semplici per Federico Chiesa, passato lo scorso anno dalla Fiorentina alla Juventus e nel mirino dell'allenatore Massimiliano Allegri nelle dichiarazioni post-Milan ieri sera: "È entrato in un momento difficile della partita - ha detto il tecnico bianconero che, complici i problemi fisici dell’ex viola, lo ha schierato titolare solo una volta, contro l’Empoli - e avevo bisogno di lui per portare la palla nella metà campo opposta. Deve crescere e acquisire la consapevolezza che siamo alla Juventus”. Una frecciatina che vede ancora coinvolta la Fiorentina? Va ricordato infatti che nell'ottobre 2018, dopo una partita di Champions vinta con lo Young Boys, l'anche allora allenatore della Juve rivolse a Federico Bernardeschi - fresco di passaggio in bianconero - una battuta velenosa, sul fatto che non fosse più alla Fiorentina. Seguirono scuse nei giorni successivi.