Alle 18 in Serie A in campo Juventus e Verona: ecco le formazioni ufficiali

Alle 18 in Serie A in campo Juventus e Verona: ecco le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:20News
di Redazione FV

Juventus ed Hellas Verona si sfidano nella 35esima giornata di Serie A. La partita tra la formazione di Spalletti e quella di Sammarco è in programma all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18:00. Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David. Allenatore: Spalletti
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Sammarco