Alle 12:30 Como-Udinese, le formazioni ufficiali: c'è Zaniolo
Alle 12:30 scende di nuovo in campo la Serie A con la sfida tra Como e Udinese in programma in Lombardia. Queste le formazioni ufficiali della sfida, con i bianconeri che davanti schierano ancora una volta il tandem Zaniolo-Davis.
Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Paz, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas
Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Bravo, Ehizibue, Solet, Camara, Miller. All. Runjaic
Arbitro: Arena
Assistenti: Imperiale - Mondin
IV ufficiale: Sozza
VAR: Di Bello
AVAR: Volpi
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati