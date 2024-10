ALL. PRIMAVERA ROMA, A Firenze non all'altezza

FirenzeViola.it

Gianluca Falsini, tecnico della Roma Primavera, presentando la partita con il Lecce è tornato sulla sconfitta della sua squadra al Viola Park contro la Fiorentina: "A Firenze mentalmente non siamo stati all'altezza delle nostre aspettative, perciò sono contento di poter tornare subito in campo e riscattarci. Rivedendo la partita, a mio avviso abbiamo giocato peggio contro il Sassuolo che contro la Fiorentina. L’approccio mi è piaciuto, poi un errore individuale ci ha condizionato un po’ cambiando la partita, ma abbiamo comunque continuato ad attaccare ed abbiamo avuto almeno tre facili occasioni per pareggiare.

Successivamente abbiamo subìto un gol in ripartenza e questo non deve accadere. Abbiamo lavorato molto sulla mentalità oltre che sugli errori tecnico-tattici, perché a Firenze è mancata la voglia di vincere, sotto questo aspetto sicuramente la Fiorentina ci è stata superiore. I ragazzi hanno avuto tre allenamenti per preparare la prossima partita e come al solito lo hanno fatto con attenzione e con voglia di migliorarsi".