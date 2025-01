ALL. LIVERPOOL, Ecco perché non gioca Chiesa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot nella conferenza stampa di FA Cup ha parlato anche del poco spazio che ha Federico Chiesa, il cui nome in questi giorni è rimbalzato anche sul mercato, in ottica serie A: "Ogni partita è un'opportunità per ogni giocatore di ottenere un po' di minuti. Il motivo per cui sta giocando poco non è solo la forma fisica, ma anche perché deve competere con gente come Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Nunez e Salah. Tutti qui conoscono i numeri di Salah.

Non c'è spesso una ragione per farlo uscire prima durante una partita o per non farlo partire titolare. Anche perché è così in forma. Ho detto molte volte che era il più in forma e fa di tutto per mantenerla, vuole giocare sempre".