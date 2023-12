ALL. BRAGA, Anno scorso stavamo per ribaltare la Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'allenatore dello Sporting Braga, Artur Jorge, durante la conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il Napoli, ha citato la mancata rimonta dello scorso anno contro la Fiorentina ai sedicesimi di Conference League. Queste le sue parole:

Non è la prima volta che dovete segnare tanto per ribaltare un risultato: "Spero che domani faremo molti gol. L'anno scorso dovevamo ribaltare 4 gol con la Fiorentina e per poco non ci siamo riusciti. Siamo consapevoli delle nostre capacità, dobbiamo controllare ogni singolo momento della partita. Il Napoli è una squadra che tende a dominare le partite, servirà attenzione".